Karin Bloemen rapt over misbruik in haar jeugd

Karin Bloemen heeft een rapnummer geschreven over haar misbruikverleden in haar jeugd. Daarbij kreeg ze hulp van rapper Jay Jawson. Het resultaat van hun samenwerking is zaterdag te horen in het nieuwe tv-programma Hiphop Stars van BNNVARA op NPO 1 (20.30 uur).

In het programma vormen acht bekende Nederlanders hun persoonlijke verhaal om tot een rapnummer. Zij worden daarbij geholpen door een coach die zijn of haar sporen heeft verdiend in de hiphopwereld.

Vorig jaar bracht Karin Bloemen haar autobiografie Mijn ware verhaal uit, waarin de cabaretière uit de doeken doet hoe haar jeugdjaren in het teken stonden van misbruik en mishandeling door haar stiefvader. Met Jay zet ze haar schaamte voor haar verleden op papier.

"Ik ben zelf incestslachtoffer, ik ben misbruikt van mijn zevende tot mijn veertiende. Ik heb er lang over gedaan om mijn leven weer op te kunnen pakken. Ik vind het superbelangrijk de jeugd een hart onder de riem te steken en te leren dat we moeten praten, want als je niet praat, dan bescherm je de dader. Dat wil ik in het liedje naar buiten laten komen", vertelt Karin in het programma.

Boodschap

Ze heeft een duidelijke boodschap voor slachtoffers van seksueel misbruik. "Je moet praten, vertellen, aanwijzen wie het is, je moet de waarheid spreken. Terwijl dat natuurlijk doodeng en bedreigend is, want die angst is uitermate groot als het gaat om je professor, je leraar, je vader, je oom, je broer. Dan wordt het echt heftig, maar toch moeten we het proberen. Het leven is het waard om voor te knokken."

Om daarover te rappen viel de theatermaakster nog niet mee. "Dit is een hele andere manier van een verhaal vertellen, maar het gaat om het verhaal, altijd. Het is zo anders dan waar ik vandaan kom."

BN'ers

Ook radiomaker Fien Vermeulen is zaterdag in de eerste aflevering van Hiphop Stars te zien. Zij rapt met steun van rapper Keizer over het overleven van kanker. Ze wil met haar nummer anderen bewustmaken van wat die ziekte met je doet.

Andere BN’ers die gaan rappen zijn Ernst Daniël Smid over de vooroordelen rond zijn ziekte Parkinson en Soundos El Ahmadi over de positie van vrouwen in de maatschappij. Ook Danny de Munk, Goedele Liekens, Michiel Romeyn en Gregory Sedoc gaan zich op het pad van de hiphop begeven. Ze worden bijgestaan door coaches Akwasi, Lauwtje, Jayh Jawson, Cho en Keizer.