Had Madonna haar kleren niet kunnen aanhouden?

Ook in tijden van virus laten celebs van zich horen. Om ons moed in te spreken. Madonna had deze boodschap. “Covid-19 kijkt niet naar hoe rijk je bent, hoe beroemd je bent, hoe grappig je bent, hoe slim je bent, waar je woont, hoe oud je bent en wat voor geweldige verhalen je kunt vertellen.” Aldus Madonna op Instagram, naakt vanuit haar badkuip. “Het stelt iedereen gelijk. Wat er zo vreselijk aan is, is wat er zo goed aan is.”

De fans vonden het vermoedelijk prachtig. Maar er was ook veel kritiek. Om te beginnen omdat het niet waar is wat ze zegt. Rijken zijn altijd beter af dan armen. Ze worden getest, zitten opgesloten in huizen met tuinen en zwembaden en krijgen als het fout gaat de beste zorg. Anderen vonden de video gewoon ongepast: “Had je dat niet kunnen vertellen met je kleren aan?”, vraagt een van haar volgers. “Dit zijn serieuze tijden, daar hoort kleding bij.”