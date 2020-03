Sylvana Simons is oma geworden

Sylvana Simons is voor het eerst oma geworden. De 49-jarige politica en mensenrechtenactiviste laat op Instagram weten heel trots te zijn.

Zij plaatst bij de post een zelfgemaakt tekening van de kleine Nalia en schrijft daarbij: "Ik ben alle trots voorbij en voor eeuwig verliefd. Ouders en kind maken het goed." Onder de tekening staat een stukje songtekst van Elton John uit het nummer Your Song: "How wonderful life is, now you’re in the world." Sylvana maakte in oktober bekend dat haar dochter Levi in verwachting was.