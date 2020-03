,,Op TV lost Patty familieproblemen in een handomdraai op, bij haarzelf is het een puinhoop”

Omdat ze 65 werd is er de biografie van Patty Brard. De makers, Antoinnette Scheulderman (Linda, Volkskrant) en Michel van Egmond (Kieft, Gijp) hebben beide een goede naam te verliezen en ze zeggen in het AD dat het een eerlijk verhaal is. Van de wilde tijd van popgroep Luv’, haar huwelijken en faillissement tot haar wederopstanding. Waarin ook staat hoe Patty bij cokehandel betrokken was om haar schulden te betalen. ,,Niemand weet bijvoorbeeld dat ze hand- en spandiensten heeft verricht voor een cokedealer om uit de financiële problemen te komen.”

En over de puinhoop van haar persoonlijk leven.

,,Op televisie lost ze familieproblemen in een handomdraai op, terwijl het bij haarzelf een puinhoop is. Ze heeft al tien jaar geen contact met haar dochter Priscilla, staat binnenkort in een rechtszaak tegenover haar zus, mocht niet op de uitvaart van haar vader komen en zag tot voor kort haar dementerende moeder niet. Ik heb met haar besproken dat veel ruzies ook aan haar te wijten zijn, maar ik vond het wel schrijnend om te zien hoe groot de angst was dat zij haar moeder niet meer zou zien voordat zij zou sterven.”

Volgens de makers is het boek niet saai.