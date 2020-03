Margriet van der Linden snapt ‘coronamoeheid’

Nu Margriet van der Linden van start gaat met het derde seizoen van talkshow M, krijgt ze veel appjes van mensen uit haar omgeving die 'coronamoe' zijn en haar vragen ook andere onderwerpen te bespreken. "I feel your pain, antwoord ik dan", aldus de presentatrice maandag in het Algemeen Dagblad.

"Gelukkig is dat ook precies onze bedoeling: een mooi pakketje leveren met een goede mix", vertelt ze in het interview. M gaat het gat opvullen dat De Wereld Draait Door heeft achtergelaten. Van der Linden vond het niet lastig de afgelopen weken te zien dat veel kijkers hoopten dat Matthijs van Nieuwkerk wat langer aan zou blijven. "Ik begrijp die oproep aan Matthijs, het is een gevoel van: we zitten in een crisis en als DWDD ook nog stopt, dan gaan we eraan."

Volgens de presentatrice is de tafel in haar studio groot genoeg om gasten te ontvangen en die op de voorgeschreven 1,5 meter afstand te houden. Toch begrijpt ze dat niet iedereen op dit moment aan wil schuiven. Maar daar ziet Van der Linden ook de voordelen van in. "Als we minder gasten kwijt kunnen, ontstaat er meer ruimte voor langere gesprekken."