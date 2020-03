Bedroefde Moszkowicz: „Het is definitief voorbij”,

Bram Moszkowicz had serieus verwacht dat hij weer advocaat mocht worden, ook al hield hij zich toen hij advocaat was aan bijna geen enkele regel. Tegen De Telegraaf toont hij zich bedroefd. „Het is definitief voorbij”. Hoewel hij in theorie over vijf jaar een nieuwe poging mag wagen, is het wat Moszkowicz einde verhaal. „Ik ga het niet nog een keer proberen.” Het hof vindt – anders dan Moszkowicz had bepleit – dat zijn gedrag onvoldoende is veranderd. Moszkowicz meent dat het niet aan hem ligt maar aan de tuchtrechters. „Ik maakte dat al op uit de vraagstelling en de houding van de leden van het hof tijdens de zitting”.

„Ik laat dit bezinken en zal een nieuwe weg in moeten slaan. De onzekerheid is voorbij nu en ik weet dat ik het vak wat me zo aan het hart ligt niet meer ga uitoefenen. Ik ga nu mijn kinderen bellen. Dat is nog het aller moeilijkst deze ochtend.”