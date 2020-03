Zondag met Lubach blijft achter Rumag-item staan

Zondag met Lubach staat nog steeds achter het item over Rumag. In het programma werd zondag kritiek geuit op het Amsterdamse bedrijf dat zelf winst zou maken op een benefietactie en daarnaast plagiaat zou hebben gepleegd. Rumag, bekend van de grappig bedoelde teksten met punten tussen elk woord, ontkende dit maandag en liet weten te zijn geschrokken van de beschuldigingen.

Rumag lag afgelopen week onder vuur, omdat het mondkapjes verkocht met teksten als 'krijg de corona', 'coronalijer' en 'mondkappen nou'. De negatieve reacties namen toe toen het met T-shirts op de markt kwam voor het goede doel.

Aanvankelijk reageerde Rumag op de kritiek met de tekst:"Gaan.jullie.alsjeblieft.wél.naar.buiten.Lik.alsjeblieft.het.knopje.van.een.zebrapad.En.hou.alsjeblieft.jullie.smoel". Het bedrijf liet maandag weten te stoppen met de verkoop van de artikelen, maar teleurgesteld te zijn in Zondag met Lubach en het feit dat er geen hoor en wederhoor zou zijn gepleegd.

Hoor en wederhoor

Het team van Zondag met Lubach laat maandag in een reactie weten dat het een 'comedyprogramma' is, maar dat desalniettemin hun tekst "altijd goed is onderbouwd en uitvoerig wordt gefactcheckt". "We baseren onze verhalen altijd op journalistieke uitingen en openbare bronnen, die we netjes vermelden. Voor al deze uitingen geldt dat door journalisten al hoor en wederhoor is toegepast."

In het item werden voor een reactie van Rumag uitspraken uit Quote aangehaald. "Deze (naar wij aannemen door Rumag gecontroleerde en gelezen) uitspraken komen niet overeen met het statement dat zij vanmiddag naar buiten hebben gebracht. In het artikel in Quote werd door een woordvoerder van Rumag beaamd dat een deel van de opbrengst van de shirts wordt gebruikt om het bedrijf draaiende te houden. Eveneens werd een berekening van twee door Quote opgevoerde textielexperts over productie- en verzendkosten door de woordvoerder van Rumag bevestigd. Dit is de informatie die wij - nogmaals, met bronvermelding - hebben gebruikt in onze uitzending."

Verrast

Zondag met Lubach is verrast dat Rumag is geschrokken van het item. "Gelijksoortige kritiek werd afgelopen week al dagenlang geuit op diverse social media. Rumags reactie toen was dat mensen 'knopjes van zebrapaden moesten gaan likken' en 'hun smoel moesten houden'. We vinden het fijn om te lezen dat Rumag zich daar nu 'van distantieert'."

Dat het bedrijf zelf stelt 'volgens de regels van het wereldwijde web te spelen' verrast het programma. "Dat die regels kennelijk betekenen dat je grappen van anderen mag stelen, vertalen en onder eigen naam kunt publiceren is ons niet bekend. Daarnaast staat het haaks op ons idee van creativiteit, hoeveel puntjes je er ook tussen zet."