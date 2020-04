Hallmark haalt Rumag-collectie offline na kritisch Lubach-item

Hallmark heeft de kaartcollectie van het in opspraak geraakte Rumag offline gehaald. Ondertussen onderzoekt het wenskaartenbedrijf of de content die Rumag levert origineel is of niet, meldt het bedrijf vrijdag.

Hallmark stelt met klem dat "creativiteit en originaliteit hoog in het vaandel staat bij ons. We willen voorkomen dat het gebruik van niet-oorspronkelijk materiaal onze organisatie in diskrediet brengt of afbreuk doet aan ons merk."

De wenskaartleverancier wil voortaan de nadrukkelijke garantie van Rumag dat alle content origineel is en dat Rumag de rechten van de content heeft verworven.

Rode Kruis

Rumag ligt onder vuur sinds het programma Zondag met Lubach aandacht besteedde aan een coronacollectie die het marketingconcern aanbood. T-shirts met daarop de tekst ‘Ik.geloof.in.jou.en.mij werden verkocht om geld in te zamelen voor het Rode Kruis.

Maar het bedrijf verdiende volgens Lubach zelf ook flink aan deze verkoop. Lubach opende zelf een webshop waar soortgelijke T-shirts goedkoper werden verkocht; de opbrengst gaat volledig naar het Rode Kruis.

Martien Meiland

Verder bekritiseerde Lubach in de uitzending het feit dat Rumag veel teksten overneemt van anderen. Zo komt de quote ‘Ik geloof in jou en mij’ uit het lied Avond van Boudewijn de Groot en Lennaert Nijgh. Rumag haalde maandag de ‘coronacollectie’ uit de handel.

Ook nam Rumag andere shirts met daarop de tekst ‘Joe joe’ uit de handel, nadat Slam!-dj Bram Krikke met juridische stappen had gedreigd. Krikke registreerde de tekst ‘Joe joe’ als intellectueel eigendom; daarom mogen deze woorden niet door Rumag misbruikt worden. Rumag verkoopt verder ook bijvoorbeeld shirts met de tekst ‘Wijnen.wijnen.wijnen’, een kenmerkende uitspraak van SBS-icoon Martien Meiland.