Wulpse Vera windt boer Geert nog strakker om haar vinger, maar vindt ‘uiterlijk overschat’

Het was weer een veelbewogen episode van de logeerweek in Boer Zoekt Vrouw. Wat er vooral bij de boeren wordt gemist? Een stukje diepgang. En dat is niet zo raar.

Boerin Annemiek hangt verveeld op de bank en is blij dat ze een kopje koffie krijgt van haar mannen. Boer Geert spreekt over zijn ‘billenmeisjes’ en prijst de pose van Vera als ze bevallig voorover buigt tijdens het voeren van het vee. De Zeeuwse boer Bastiaan is alleen maar met zijn preipennen bezig en bij Geert Jan in Amsterdam gaat het gesprek niet veel verder dan of je wel of niet in joggingbroek naar de supermarkt mag. Alleen zorgboer Jan probeert steeds weer een beetje diepgang in het gesprek te brengen. Maar dat doet hij dan zo onhandig of op vreemde tijdstippen dat Vera zucht: “Moet dat nu, ik ben net wakker.”

Geert

Maar het was vooral die andere Vera die opzien baarde. Nadat ze boer Geert om haar vinger heeft gewonden met haar sensuele heupwiegen, haar kinderlijke stemmetje en ‘killerbody’, noemt ze ‘uiterlijk highly overrated‘. Terwijl ze haar lange benen in strakke spijkerbroek over de bank drapeert, vraagt ze zich af of Geert wel verder kijkt dan haar uiterlijk. “Het karakter is net zo belangrijk,” schuttert de boer. “Maar het oog wil ook wat.” Verschrikt loopt hij met twee lege kopjes naar de keuken. Hij dacht nog wel dat beide dames allang smoorverliefd op hem waren.

Annemiek

Zo’n vaart loopt het bij Annemiek in Tynaarlo zeker niet. De boerin zelf voelt nog steeds weinig voor haar mannen, Erik en Jelte. De ene blijft vooral de perfecte werknemer, die af en toe iets intelligents zegt over paarden of koeien, de ander staat er wat verloren bij, omdat hij een paard van dichtbij toch best eng vindt. Jelte stond zelfs op het punt om te vertrekken. Hij mist diepgang en vindt dat de boerin te weinig interesse toont. De man zei het mooi: “Het gevoel is er niet, je hoopt dat het nog komt, maar eigenlijk weet je wel beter.”

Die twijfel uitspreken was de beste zet van de avond. Bij iedere teleurgestelde zin die over zijn lippen kwam, zag je de belangstelling groeien bij Annemiek. Ze houdt wel van een spelletje hard-to-get blijkt nu. Vooral op haar aandringen besluit Jelte dan ook om nog een avondje te blijven. De vooruitblik van volgende week leert dat de grote Fries de show steelt bij haar vriendinnen. En dan komen de kaarten misschien toch anders te liggen.