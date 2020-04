Beatleklassieker ingezet in strijd tegen coronavirus

Amerikaanse ziekenhuizen gebruiken muziek in de strijd tegen het nieuwe coronavirus. Volgers Reuters wordt vooral Here Comes The Sun van The Beatles ingezet om het moreel van patiënten en medisch personeel hoog te houden.

Zo wordt de klassieker, in 1969 geschreven door George Harrison, in een ziekenhuis op Long Island gedraaid iedere keer als een patiënt uit het New Yorkse ziekenhuis wordt ontslagen. Een ziekenhuis in Detroit draait de song als een patiënt van de beademing wordt gehaald, zo vertelt een verpleegkundige.

Niet alleen Here Comes The Sun, dat eind jaren zestig op het album Abbey Road terecht kwam, wordt gebruikt. Het St. Joseph Regional Medical Center in Paterson, Detroit laat de muziek van de film Rocky door de luidsprekers klinken en in New York wordt ook Call On Me van Starley gedraaid. Het personeel zingt en klapt dan mee.