Matt Damon zit vast in een klein dorpje in Ierland: “Hij ziet er uit als een echte local”

Matt Damon zit niet in zijn luxe villa in Hollywood, maar in een klein dorpje in Ierland te wachten tot de wereld weer opengaat. De inwoners van Dalkey in de buurt van Dublin vinden dat hij er al helemaal thuishoort.

De Amerikaanse acteur zou er zijn nieuwste film “The Last Duel” opnemen, maar de opnames zijn uitgesteld. Ondertussen woont hij al meer dan een maand in Dalkey, waar hij elke dag gaat wandelen en regelmatig gaat zwemmen in de zee. Volgens de inwoners past de wereldster prima in hun omgeving.

“Hij lijkt op je neef die een weekend overkomt om met je naar de lokale club te gaan,” schrijft iemand op Twitter. “Ik zag Matt Damon net lopen met een zak van Supervalue. Hij is één van ons geworden. Hij ziet eruit alsof hij hier zijn hele leven gewoond heeft”, schrijft een ander.

Matt Damon being stuck in Dublin & looking like he’s lived here all his life is the weirdest thing to come out of Lockdown .. good place to be though if you had to pick a country to be stranded in 😂 pic.twitter.com/PxKmiumjZ6 — Irish Depp Fans 🇮🇪☘️ #JusticeForJohnnyDepp (@IrishDeppfans) April 12, 2020

Matt Damon got stuck in Dublin due to the lockdown, and now a few weeks in he looks like your cousin from Monaghan who's up for de weekend to go to de night club hai bai pic.twitter.com/U5W5V4QFls — Philly Byrne (@PhilipNByrne) April 13, 2020