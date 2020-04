Yvon Jaspers spreekt Erik streng toe: Blijft hij toch bij boerin Annemiek?

Afgelopen zondag was in Boer Zoekt Vrouw te zien hoe boerin Annemiek niet één, maar twee kandidaten naar huis stuurde. Ze was dan wel verliefd op Erik, maar hij woonde nu eenmaal te ver weg. Einde verhaal, zo leek het. Maar dat was buiten de mediatorcapaciteiten van Yvon Jaspers gerekend.

De presentatrice scheurde naar het noorden om met het tweetal te praten, zo is te zien in een vooruitblik, die vandaag online verscheen. “Je bent hier nu bijna een week en hoe lang hebben jullie precies over de obstakels gepraat?’’, vraagt Yvon zich af. Erik: “Sinds een halfuurtje geleden.” Het is even stil. “Ja, dat is niet zoveel,’’ geeft de timide springruiter toe.

“Voor jou genoeg om haar nu gewoon te laten? En naar huis te gaan, en haar niet meer te zien,” klinkt het streng. Erik vond dat toch ook wel wat rigoureus. “Ja, dat blijft natuurlijk wel lastig. Ik had er anders echt voor willen gaan. Als dat obstakel er niet was.’’

Dat obstakel is zijn paardenbedrijf in Gelderland en Annemieks boerderij in Tynaarlo. Beiden willen hun bedrijf niet opgeven. “Maar dat obstakel was er vanaf het begin. Dat is er altijd geweest,” zegt Yvon. Het is precies wat iedere kijker denkt: Waarom heeft Erik geschreven en waarom heeft Annemiek hem uitgekozen als al vanaf het begin duidelijk was dat het door hun bedrijven niets zou kunnen worden?

“Je moet het zelf weten, hè,” drukt Yvon door. “Maar nu ben je er nog. Van mij mag je naar huis. Maar wil je dat?’’ En gelukkig komt daar het verlossende antwoord: “Nee,” zegt Erik. Zijn foto op de profielpagina van Boer Zoekt Vrouw is nog opgelicht. Er is dus nog hoop.

