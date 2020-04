Bill Cosby komt niet in aanmerking voor vervroegd vertrek

Het is Bill Cosby en zijn advocaten niet gelukt om de officier van justitie ervan te overtuigen hem tijdelijk uit de gevangenis te halen en thuis zijn straf uit te zitten. Dit had het team van Cosby aangevraagd vanwege het coronavirus, dat ook is doorgedrongen in de bajes waar de veroordeelde acteur verblijft. Dit meldt The Wrap.

Hoewel Cosby meent geen vluchtgevaarlijk persoon te zijn met zijn 82 jaar, komen voor geweld veroordeelde gevangenen niet in de aanmerking voor de regeling om tijdelijk thuis te verblijven. Dit geldt dus ook voor 'Dr. Huxtable', die zijn straf moet uitzitten vanwege het drogeren en verkrachten van Andrea Constand in 2004.

Het was de eerste veroordeling van een beroemdheid na de opkomst van de #MeToo-beweging. Sinds de cabaretier Hannibal Buress in 2014 Cosby een verkrachter noemde, hebben tientallen vrouwen aangifte tegen de komiek gedaan.