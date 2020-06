Dirk Kuyt en zijn vrouw Gertrude na 22 jaar uit elkaar

Oud-voetballer Dirk Kuyt en zijn vrouw Gertrude gaan na een relatie van 22 jaar scheiden. Hij stapt daarom voorlopig uit de schijnwerpers en richt zich even niet meer op zijn doel om hoofdtrainer van Feyenoord te worden. Dat zegt Kuyt tegen De Telegraaf.

"Na mijn loopbaan merk ik dat er veel roofbouw op mijzelf en op het gezin heeft plaatsgevonden. Ik merk dat ik vooral op zoek ben naar rust…", aldus de 39-jarige oud-profvoetballer. Kuyt legt in de krant uit dat hij de afgelopen jaren nooit heeft stilgezeten. "En dan kom je er op zeker moment achter dat je jezelf verliest. Ik zit in een heel heftige periode."

Een eenduidige reden voor de breuk met Gertrude noemt Kuyt niet. Het vuur van de relatie doofde, stelt hij. "Het is een verdrietige situatie waarin het gezin en ik zitten. Zowel Gertrude als ik moet het uit elkaar gaan verwerken en ik moet zorgen dat het ook voor de kinderen een goede plek gaat krijgen."

De "zwaarste periode" van zijn leven, is in ieder geval reden om geen coach te worden van het Feyenoord-elftal onder 21 jaar. Ook zijn plannen om ooit als hoofdtrainer op de bank bij Feyenoord te zitten, zet Kuyt voorlopig in de ijskast. Hij heeft die gedachten in ieder geval nog niet uit zijn hoofd gezet. "Maar wanneer dat is, is nu helemaal niet belangrijk."