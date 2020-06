Anouk na allergische reactie met spoed naar ziekenhuis

Anouk is zaterdagochtend met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De zangeres werd onwel na het drinken van een gezond drankje. Het bleek om een allergische reactie te gaan, zo laat ze weten via Instagram.

"Nou, dacht ik even een gezond green powder drankje te drinken vanmorgen... 20 minuten later lag ik in een ambulance met een allergische reactie", schrijft Anouk bij een foto waarop te zien is dat ze in het ziekenhuis is.

Inmiddels maakt ze het weer goed. "Na de adrenalineshot en medicatie zie ik er gelukkig weer normaal uit."