De familie Oranje had al een jacht voor aan de aanlegsteiger (betaald van belastinggeld) bij hun Griekse villa. Maar dat jacht werd te klein. 11 meter.

Nu heeft de koning een jacht waar je met het hele gezin royaal in past. 16 meter. Met 4 slaapkamer. Gebouwd door jachtwerf Wajer Yachts in Heeg. En de prijs: 2 miljoen. Het nieuwe jacht is de afgelopen tijd in de Hollandse wateren in de buurt van Muiden getest, waar de koning werd gezien door mensen op de kade.