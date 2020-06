Adverteerders weg bij Fox na racisme-opmerkingen Carlson

Een aantal grote bedrijven zoals Disney en T-Mobile trekken zich terug als adverteerder rond het programma van Tucker Carlson op Fox News. Dat meldt The Guardian vrijdag. Zij hebben hiertoe besloten nadat Tucker Carlson in zijn show stelde dat witte suprematie in de VS niet bestaat. Hij noemde het zelfs een hoax, een verzinsel.

Carlson liet zich in zijn show uit over de Black Lives Matters-demonstraties die zijn opgelaaid na de dood van George Floyd. De zwarte Amerikaan overleed nadat een agent bij zijn aanhouding negen minuten met een knie op zijn nek had gezeten.

Volgens de Fox-anchor gaan de protesten die na de dood van Floyd zijn opgelaaid niet om racisme, omdat witte overheersing niet zou bestaan. "Onthoud dat vooral als ze je komen halen", aldus de presentator. "En dat gaan ze doen."

Carlson viel in het programma ook een Sesamstraat-pop aan die zich eerder deze week had uitgesproken over racisme. De Fox-anchor staat bekend om zijn rechtse opmerkingen. Zo stelde hij eerder dat het toelaten van immigranten in de VS "ons land armer en viezer maakt".