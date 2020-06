Kevin Bacon: oude witte mannen moeten mond houden

Kevin Bacon is onder de indruk van de honderdduizenden jongeren die wereldwijd de straat op zijn gegaan om te protesteren tegen raciale ongelijkheid. Dat heeft de acteur laten weten in een interview met Jimmy Fallon. "Ik vind het ongelooflijk om dit mee te maken, dit moment in de geschiedenis. Niet alleen met covid-19, maar natuurlijk ook om de protesten te zien en wat daar gebeurt", aldus de 61-jarige. "Voor een oude vent als ik, ik ben geboren in 1958, om die passie te zien bij die jonge mensen; ik ben er sprakeloos van." Dat laatste is wat betreft de acteur ook wat hij zou moeten zijn. "Ik denk dat het een goed moment is voor oude witte mannen zoals ik om onze mond te houden en te luisteren. Toen ik jong was, dacht ik dat ik alles wist. Nu weet ik dat er nog veel te leren valt", aldus Bacon. "Ik kan nu toegeven dat ik nooit helemaal zal begrijpen hoe het is voor mensen die anders zijn dan ik."