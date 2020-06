Relatie met jonge vriendin brengt Rob Kamphues in spagaat

Rob Kamphues had niet verwacht dat de relatie met zijn dertig jaar jongere vriendin zo lang stand zou houden. "Aan het begin zeiden we over onze toekomst: laten we een leuk jaar hebben en er dan achter komen dat het niet voor de eeuwigheid is. We zijn nu anderhalf jaar verder. Hoe langer je bij iemand blijft, hoe moeilijker je afscheid neemt", vertelt de presentator in AD Magazine.

De 59-jarige Rob neemt zijn relatie "heel serieus". Toch is het soms lastig dat zijn vriendin in een heel andere levensfase zit. "Als haar modellencarrière ten einde komt, heeft ze nog drie levens voor zich. Ik niet. Dat is ook de spagaat waarin ik zit. Ze liet zich recent ontvallen dat ze voor werk wel een half jaar naar Amerika zou willen. Ik dacht: o nee, vreselijk en ik dan? Direct daarna kwam het besef dat als ik haar nu al die ruimte niet geef, ik meteen met de relatie moet stoppen."

Aan een nieuw gezin wil Rob eigenlijk ook niet denken. "Ik heb er al drie, daar heb ik mijn handen vol aan. Ze heeft gezegd: óf ik wil een kind óf drie honden. Nou, dat is een deal, riep ik. Maar als over vier jaar haar biologische klok begint te tikken, mogen we beiden van mening veranderen, vind ik. Dan word ik maar Charlie Chaplin, kan mij het rotten. Rob de Nijs desnoods."