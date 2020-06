Corona-risico: ‘Great British Bake Off wil oudere kandidaten weren’

Het lijkt erop dat Britten op leeftijd komend seizoen niet mee mogen doen met de tv-hit The Great British Bake Off. Zender Channel 4 wil met het oog op het coronavirus mogelijke kandidaten boven de 60 weren omdat ze in een risiscogroep vallen, stelt althans The Sun. Volgens een bron zijn de makers doodsbang dat er een deelnemer ziek wordt tijdens de opnames. Het stilleggen van de productie kan miljoenen ponden kosten. Oudere kandidaten waren de afgelopen seizoenen juist vaak smaakmakers van het succesprogramma. Zondag start Omroep MAX met het uitzenden van het tiende seizoen, dat vorig jaar al in Groot-Brittannië was te zien.