Missie Natacha Harlequin geslaagd na bezoek aan Veronica Inside

Advocaat Natacha Harlequin kijkt tevreden terug op het racismedebat dat ze maandagavond voerde met Johan Derksen in het programma Veronica Inside. Ze had niet verwacht dat hij met excuses zou komen voor zijn fel bekritiseerde opmerking over Akwasi van vorige week, maar dat was haar intentie ook niet.

"Mijn intentie was om mensen met elkaar in gesprek te brengen, mensen te laten nadenken en een debat op gang te brengen en volgens mij is dat gelukt. Mijn missie is geslaagd", zo keek Harlequin dinsdagochtend terug in het NOS Radio 1 Journaal op NPO Radio 1. "Laat ik dan één ding over Johan zeggen: ik heb het idee dat hij erover nadenkt. Dat weet ik bijna zeker."

"Ik ben heel dankbaar dat dit gesprek heeft plaatsgevonden. Je kan zeggen wat je wilt over iedereen die daar aan tafel zit, maar ze hadden ook kunnen zeggen: we hebben het er helemaal niet meer over", ging Harlequin verder. "Ik dank dat iedereen er zat en het gesprek is aangegaan. Dus ook Johan, want hij zat er wel. Het is zijn programma. Hij wordt daar geconfronteerd met mindere dingen en met goede dingen. De ene keer gaat hij daar beter op in dan de andere keer."

Verbinden

Harlequin hoopt nu dat het gesprek zich voortzet in de samenleving. "Of je het nu eens bent met mij of Johan of niet. Er hoeven geen twee kampen te zijn. Iedereen mag zijn mening uiten, maar ik probeer te verbinden. Iedereen kan vanuit daar een verdere stap maken."

Volgens de advocate is niets doen geen optie meer. "Ik ben geen God, ik weet het niet allemaal beter. Ik kan alleen vanuit mijn ervaringen en mijn perspectief iets zeggen en dan zal er ook echt wel weer iemand komen die daar op zal inhaken. Ik denk dat we het samen moeten doen, zowel wit als zwart en alles er tussenin."