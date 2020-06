Wilfred Genee: we hadden de racisme-uitzending beter niet kunnen maken

Wilfred Genee denkt achteraf dat het beter was geweest de veelbesproken racisme-uitzending van Veronica Inside niet te maken. De presentator vertelde zondagavond in Op1 dat hij in "een complete spagaat" zat en dat de thema-uitzending niet goed uit de verf is gekomen.

"Ik was niet tevreden, ik vond mezelf niet goed", blikte Genee terug. "Ik was leider van het gesprek over racisme én presentator van Veronica Inside." Met die setting was Genee niet gelukkig. Hij zag zichzelf als "bemiddelaar", maar maakt ook deel uit van het VI-team. "Dat maakte het heel ingewikkeld."

Johan Derksen en René van der Gijp waren na afloop van de speciale uitzending woedend op Genee, die hen in hun ogen had laten vallen. "Je ziet wat de emoties zijn van deze twee mannen, dat heeft mij ook heel veel gedaan", reageerde Genee. Derksen en Van der Gijp hebben aangegeven niet meer met Genee om de tafel te willen in Veronica Inside, de laatste uitzending van het seizoen is geschrapt. "Ik betreur het enorm dat deze twee mannen denken dat ik ze genaaid heb", ging Genee verder. "Ik heb misschien mezelf iets te veel ingezet om de onafhankelijke gespreksleider te zijn, maar ik kon niet anders in die rol."

Andere tijd

Genee zei begrip te hebben voor de gevoelens van de voetbalanalisten. "Als ik de gedachtegang volg van Johan en René kan ik me er iets bij voorstellen. Maar als je het totale plaatje ziet van alles wat er gebeurd is, dan vind ik dat er toch wel iets meer aan de hand is." Of Veronica Inside na de zomer nog terugkeert, kon de presentator niet zeggen.

Al snel na de vermeend racistische grap die Derksen twee weken geleden maakte over Akwasi had Genee door dat die opmerking mogelijk niet goed zou vallen. "We zitten nu in een andere tijd, de wereld staat in brand", zei Genee, die ook stelde dat een grap over zwarte piet "een paar jaar geleden misschien nog had gekund". De ophef die de afgelopen weken ontstond rondom VI was "een rel van een hele andere vorm, dit was volledig nieuw", hoewel het programma vaker in opspraak raakte vanwege uitlatingen van Derksen. "Vanaf het moment dat het fragment op social media kwam ging het helemaal nergens meer over. Er ontstond een wervelstorm, wat dinsdag al binnenkwam wil je niet weten. Iedereen werd boos en gek en sponsors werden erbij gehaald. Aan het eind van de week was iedereen in paniek. Alle sponsors waren afgehaakt en mensen werden bedreigd. Het liep totaal uit de hand."

Echt oorlog

De VI-presentator noemt het "absurd" dat dit is gebeurd. "Er verdampte in één weekend een miljoen euro sponsorgeld. Een nieuwe sponsor haakte af en alle adverteerders gaven aan niet meer verder te gaan. Het is belachelijk als je erover nadenkt." Ook bij Talpa ontstond paniek, vertelde Genee. "De essentie is volgens mij dat je gaat kijken naar het tijdsbestek en gaat afvragen: kan je nog alles zeggen? Aan de ene kant zeg ik 'ja', maar je kan je ook naar de gevolgen kijkend afvragen: wat gebeurt er nu eigenlijk, wat zeggen we precies? Als je daar zoveel mensen mee kwetst, moet je kijken of het wel altijd kan."

Met Van der Gijp reed Genee na de veelbesproken uitzending van twee weken terug naar Derksens woonplaat Grollo, "om aan te geven dat het meer was dan een storm in een glas water". "We komen met een plan, of het een goed plan is weet ik niet, maar we moeten wel wat doen want het was echt oorlog. Zo werd het ervaren binnen de organisatie." In Grollo ontstond het idee een speciale uitzending te maken met "een bredere tafel". "Het idee was: als iedereen de deur dichtgooit, zetten wij hem open. Maar niemand wilde aan tafel komen zitten. Misschien had je op zondagavond moeten besluiten: we doen het niet." Uiteindelijk schoven advocate Natacha Harlequin en oud-international Dries Boussatta aan. "Ik had achterover kunnen gaan zitten als daar een Ruud Gullit of Hedwiges Maduro had gezeten", blikte Genee terug. Doordat geen enkele voetballer mee wilde werken ontstond een "vreemde setting". "Ik verloor mij misschien inderdaad iets teveel in mijn rol als mediator."