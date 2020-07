‘Festivals pas mogelijk als ook 1,5 meterregel vervalt’

Hoewel er vanaf woensdag geen maximaal aantal bezoekers geldt bij evenementen, zitten festivals en reguliere concerten er voorlopig nog niet in. Dan zal eerst de 1,5 meterregel moeten vervallen, zegt concertorganisator MOJO.

"Die 1,5 meter is een probleem", laat een woordvoerder weten. "Natuurlijk zijn we blij dat het aantal van maximaal honderd bezoekers is losgelaten. Dat is een gunstige ontwikkeling, maar eigenlijk hebben we er niks aan." Vanaf 1 juli geldt er geen limiet meer voor het aantal bezoekers als er van tevoren een checkgesprek plaatsvindt en 1,5 meter afstand wordt gehouden. "Dat is nauwelijks te doen met shows en zeker niet bij festivals. Die komen er sowieso voorlopig niet. Het is ook heel moeilijk te handhaven. Het moet natuurlijk geen politiestaat worden op zo'n festivalterrein."

Aangepaste shows, zoals de concertreeks Larger Than Live in de Amsterdamse Ziggo Dome, zijn wel mogelijk. Bij die optredens zijn 2400 plekken beschikbaar, anderen kunnen het volgen via een livestream. "Dat zijn bij lange na niet de 18.000 die er normaal gesproken zijn. Daarom wachten we met smart tot ook de afstandsregel vervalt. Dan kunnen we weer echt aan de slag."