FreeBritney: Gaat het wel goed met Britney Spears?

Britney Spears (38) staat sinds 2008 onder curatele, nadat ze een jaar eerder volledig instortte. Afgelopen maand heeft de rechter beslist dat haar vader nog langer curator blijft. Fans zijn het daar niet mee eens en startten daarom een online petitie onder de hashtag #FreeBritney.

Menigeen kan zich nog herinneren hoe Britney in 2007 plots haar hoofd kaal schoor en paparazzi aanviel met een paraplu. Na die breakdown werd besloten dat haar vader Jamie Spears voogd zou worden van de Amerikaanse zangeres. Dat houdt in dit geval in dat hij alle belangrijke beslissingen mag nemen en dat Britney zelf geen zeggenschap meer heeft over de tientallen miljoenen die ze bij elkaar zong.

Nu, twaalf jaar later, is besloten dat de curatele verlengd moet worden. Volgens fans kan de zangeres echter prima weer haar eigen boontjes doppen. “Normaal wordt de bewindvoering enkel gebruikt bij mensen die ernstig geestesziek zijn of in coma liggen. Nadat ze op vier wereldtournees is geweest met gevaarlijke stunts, kunnen we stellen dat ze gezond genoeg is om zichzelf te kleden en te voeden,” klinkt het in de petitie.

Maar of het echt zo goed gaat met Britney is de vraag. Een paar maanden geleden maakten diezelfde fans zich nog zorgen, omdat ze steeds dezelfde foto’s bleef plaatsen op Instagram. Ze smeekten haar zelfs te stoppen met de vrijwel identieke plaatjes.