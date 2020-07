Johnny Depp zou hondje Amber Heard uit raam gehangen hebben

In de veelbesproken rechtszaak tussen Johnny Depp en de Britse tabloid The Sun wordt de acteur ervan beschuldigd het hondje van zijn ex Amber Heard 'voor de grap' uit een autoraam heeft laten bungelen. Ook zou Depp gezegd hebben het dier in de magnetron te stoppen. Dit meldt Page Six.

Het voorval zou in 2013 plaatsgevonden hebben, toen Depp onder invloed van cocaïne en whiskey Heard's Yorkshire terrier Pistol mishandeld zou hebben. Iets wat volgens hem nooit gebeurd is. "Het is een afschuwelijk verhaal, maar het klopt van geen kant."

Sasha Wass, de advocaat van The Sun, vroeg Depp vervolgens of hij dit grappig vond. "Nee mevrouw, ik denk dat het uit het raam hangen van een dier allesbehalve grappig is. Zeker omdat zo'n klein beestje zichzelf niet kan verdedigen."

Volgens Wass zou de viervoeter ook hasj gegeten hebben, nadat Depp deze geestverruimende middelen had laten rondslingeren. Dat gaf de acteur wel toe: "Het hondje vond een beetje hasj en ik was net te laat om het uit zijn bek te grijpen."

De zaak tussen Johnny en The Sun gaat over een artikel van de tabloid uit 2018 waarin de acteur "een vrouwenmishandelaar" wordt genoemd. Volgens hem is dat niet waar en kan de krant dat niet hardmaken en eist hij een schadevergoeding.