Duncan kon niet zingen tijdens het Corona Songfestival door paniekaanval

Tijdens Europe Shine A Light, het alternatief voor het afgelaste songfestival, zou Duncan Laurence optreden en zijn winnende lied van 2019 zingen. Maar toen het zover was kreeg hij een verlammende aanval van paniek en plankenkoorts, waardoor hij niet in staat was te zingen. Er lag – dat is normaal bij grote liveshows – een opname van de generale repetitie klaar en die moest worden gestart, omdat Duncan niet kon zingen.

Een ingewijde tegen Privé: “Duncan kan, vlak voor belangrijke optredens waar veel van afhangt, dermate gestrest raken, dat het simpelweg niet meer gaat. Daarom ging dat alternatieve Songfestival ook niet zoals gepland. Verre van. Hij zou daar natuurlijk live optreden, maar wat de kijker uiteindelijk te zien kreeg was de snel ingestarte opname van de generale! Achter de schermen ontstond grote paniek toen Duncan aangaf het niet aan te durven. Zijn faalangst had een paniekaanval tot gevolg.”

Zijn manager erkent tegen De Telegraaf dat hij niet live heeft gezongen. “Het klopt dat tijdens de uitzending het live-optreden van de repetitie is ingestart. Helaas is in het leven niet alles te controleren, waardoor hij zijn optreden op het laatste moment niet kon doen. Een persoonlijk en menselijk moment, maar hij kijkt terug op een mooie uitzending.”