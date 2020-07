Zoon Sylvie en Rafael gaat in Denemarken voetballen

De reden van het grote dubbelinterview dat Rafael van der Vaart en Sylvie Meis hebben gegeven aan het Duitse Bild, was de aankondiging dat zoon Damián zijn vader achterna gaat en in Denemarken gaat voetballen.

Van der Vaart junior gaat voetballen in het Deense Esbjerg, waar zijn stiefmoeder Estavana Polman handbal beoefent. Damiáns eigen moeder Sylvie moet in het interview met Bild bekennen dat ze het wel even lastig vond dat haar zoon, die tot nu toe bij haar in Duitsland woonde, haar ging verlaten.

"Ik heb even nagedacht en hij zei me ook dat dit echt zijn droom was. Het was voor mij wel emotioneel", zegt Sylvie. "We hebben veel met elkaar gepraat en contact gehad. Ook met Estavana erbij. Het waren fijne gesprekken."

HAMBURG - Rafael van der Vaart feliciteert zijn zoon Damian na het scoren van een doelpunt tijdens zijn afscheid in het stadion van Hamburger SV. De voetballer speelt zijn laatste wedstrijd met een groep Nederlandse topvoetballers, spelers van HSV en oud-internationals. ANP VINCENT JANNINK

Vrijdagmiddag werd door Bild een teaser gepubliceerd waarin te zien was dat Rafael en Sylvie voor het eerst in zeven jaar na hun scheiding een dubbelinterview gaven. Volgens Rafael gebeurde dat met "een grote reden" die toen nog niet verklapt werd.