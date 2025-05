Nieuwe studie ontdekt veel haalbaarder alternatief voor intermittent fasting dat even goed werkt

Intermittent fasting is al jaren populair bij wie een paar pondjes kwijt wil. Maar het grootste deel van de dag niks eten, is voor niemand fijn. Gelukkig hebben onderzoekers nu een manier gevonden waarbij je wél afvalt, maar niet jezelf hoeft uit te hongeren.

Uit nieuw onderzoek blijkt dat het misschien niet de caloriebeperking is die zo goed is voor je metabolisme, maar de beperking van koolhydraten. Twee dagen per week minderen met pasta, brood en koek zou al genoeg kunnen zijn.

Het vastendieet, waarbij je bijvoorbeeld 16 uur op een dag niets eet of zelfs twee dagen van de week niet, lijkt vooral gezond omdat het het lichaam dwingt om over te schakelen van koolhydraatverbranding naar vetverbranding. Normaal gesproken, na een maaltijd, draait ons lichaam op koolhydraten. Maar na een paar uur zonder eten schakelt het over op vet als brandstof. Die omschakeling maakt ons metabolisme flexibeler, wat gelinkt is aan een lagere kans op hart- en vaatziekten, insulineresistentie en diabetes.

Koolhydraatvrij ontbijt doet wonderen

In een kleinschalige studie testten onderzoekers bij twaalf mensen met overgewicht twee soorten vastendagen: eentje met drastisch minder calorieën en eentje waarbij vooral koolhydraten geschrapt werden, zonder al te grote caloriereductie. De volgende dag kregen de deelnemers een vetrijke maaltijd voorgeschoteld – denk: een Engelse ontbijtvariant – om te kijken hoe hun lichaam daarmee omging.

Wat bleek? Zowel na de caloriearme dag als na de koolhydraatarme dag schakelde het lichaam makkelijker over op vetverbranding. De stofwisseling reageerde in beide gevallen bijna identiek: minder suikerpieken, betere verbranding. Met andere woorden: ook door alleen koolhydraten te schrappen, kun je de metabolische winst van vasten behalen.

Het zou een welkome oplossing zijn, want het volgen van een streng vastendieet is niet voor iedereen haalbaar en het kan leiden tot voedingstekorten of eetproblemen. Strikte koolhydraatbeperking, aan de andere kant, is ook moeilijk vol te houden en kan juist weer een ongezonde relatie met voedsel veroorzaken.

De onderzoekers werken nu aan een nieuw dieetconcept: de ‘low-carb 5:2’. Niet snoeien in calorieën, maar simpelweg twee dagen per week minder koolhydraten. Als vervolgonderzoek aantoont dat dit werkt, zou het een mildere, toegankelijkere manier kunnen zijn om je stofwisseling een boost te geven, zonder honger en zonder schuldgevoel over een boterham meer of minder.