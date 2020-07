Typhoon: ‘Door kleur moest ik me twee keer zo hard bewijzen’

Typhoon werd zondagavond ondervraagd door Janine Abbring bij Zomergasten. In het NPO-programma sprak de rapper openhartig over zijn twee burn-outs en hoe racisme daar aan bijdroeg.

De eerste burn-out overkwam de muzikant in 2007 na het uitbrengen van zijn eerste plaat. "Ik deed gewoon echt te veel, ik had het gevoel dat ik mezelf moest bewijzen en dat ik mensen wat verschuldigd was," zegt de artiest, wiens echte naam Glenn de Randamie is. "Opeens konden er ook allemaal dingen, doordat ik geld had. Ik kon dan ook moeilijk nee zeggen."

"Ik moet me ook twee keer zo hard bewijzen door mijn kleur," bekent De Randamie. De muzikant zegt dat mee te hebben gekregen vanuit huis. "En dat praatje van mijn ouders valt nog mee met wat kinderen van kleur in de Verenigde Staten te horen krijgen. Die wordt verteld: je kan zo de volgende hashtag zijn." Typhoon verwijst daarmee naar de verschillende Afro-Amerikanen die werden gedood door de politie in de VS.

"De eerste keer wist ik niet eens dat ik een burn-out had gehad. Ik heb het niet zo herkend, en ik ben ook best wel snel weer doorgegaan," vertelt de artiest. "Pas bij de tweede keer was het echt heel heftig. En het kwam gewoon weer door hetzelfde ding: overcompensatie."