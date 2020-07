Wilders noemt uitspraken Typhoon ‘ziekelijk gezeur’

PVV-leider Geert Wilders heeft opvallend hard uitgehaald naar muzikant Typhoon. De politicus noemt het interview dat de zanger en rapper zondagavond gaf in Zomergasten "ziekelijk gezeur".

"Ga dan lekker in een ander land de lucht inademen als het je hier niet bevalt en laat ons met rust met je ziekelijke gezeur", aldus Wilders op Twitter. Welk ander land Geert voor ogen staat is niet zo duidelijk: Typhoon is Nederlander, geboren in het Christelijke 't Harde.

Typhoon sprak zondag openlijk over zijn ervaringen met racisme in Nederland. "Als je de lucht ademt in een samenleving, dan adem je deels ook dat geïnstitutionaliseerde racisme. Dat komt binnen, dat kan sluimeren. Dat is die blinde vlek", zei hij. De muzikant stelde ook dat hij zich twee keer zo hard moet bewijzen door zijn kleur.