Meghan en Harry klagen paparazzi aan

Prins Harry en zijn vrouw Meghan slepen fotografen voor de rechter die foto's hebben gemaakt van hun zoontje Archie. De advocaat van het echtpaar verklaart donderdag tegenover de Los Angeles Times dat het gaat om kiekjes die zijn gemaakt toen het veertien maanden oude knulletje in de achtertuin van het gezin speelde.

In de rechtbankdocumenten geven Harry en Meghan aan niet te weten wie de foto's heeft gemaakt. Zij zijn ervan op de hoogte gebracht dat er beelden worden rondgeshopt van Archie die zogenaamd op het strand van Malibu zijn geschoten, een openbare plek. Het stel geeft echter aan dat Archie nooit in Malibu is geweest en dat het hen door de beschrijvingen van de foto's duidelijk is geworden dat deze in de achtertuin van hun huurhuis in Los Angeles zijn genomen.

Met de rechtszaak hopen ze te de verkoop van de foto's te dwarsbomen. "Iedereen in Californië heeft het wettelijke recht op privacy in zijn of haar huis", aldus advocaat Michael J. Kump. "Dat kunnen geen drones, helikopters of telelenzen wegnemen. De hertog en hertogin van Sussex zijn deze zaak gestart om de privacy van hun jonge zoon te beschermen en om iedereen die wil profiteren van deze illegale actie te stoppen."