Amber Heard: “Johnny Depp smeerde zijn eigen bloed op de muren”

“Johnny stond stijf van de drank en de drugs. Hij was zichzelf niet,” getuigt ex-vrouw Amber Heard op de dertiende dag van de rechtszaak van Johnny Depp (57) tegen ‘The Sun’. Voor het laatst nam de omstreden Heard plaats in de getuigenbank.

Ze verhaalde over een tripje naar Australië in 2015, waar Depp bezig was met opnames voor een ‘Pirates Of The Caribbean’-film. “Op een avond ging hij volledig door het lint,” vertelt de Amerikaanse actrice (34). “Toen ik thuis arriveerde, vond ik glas en verf op de grond. Hij had aardappelpuree, jus én zijn eigen bloed over de spiegels en de muren gesmeerd.”

Gestoord

Heard toont ook berichtjes die ze naar haar moeder stuurde. ‘Dit is vreselijk, mama. Ik weet niet wat ik moet doen’, klonk het. ‘Het is gestoord. Hij is agressief en doorgedraaid. Mijn hart breekt wanneer ik denk dat dít de man is van wie ik hou. Vertel maar niet aan papa.’

De oorzaak van Depps gedrag zou liggen in zijn drank- en drugsgebruik. “Ik wist niet wat me overkwam, want we hadden net een prachtig jaar achter de rug waarin hij nuchter was. En als hij nuchter is, is hij lief, vrijgevig en een buitengewone man. Maar als hij drinkt of drugs gebruikt, wordt hij iemand anders. Ik wilde hem niet verliezen, maar ik wist niet wat te doen.”

Gebroken fles

Over een van de incidenten vertelt ze: “Hij hield een gebroken fles tegen mijn gezicht. Hij dreigde me te verwonden. ‘Ik ga je gezicht in stukjes snijden’, zo zei hij. Op dat moment geef ik toe dat ik hem geduwd heb. Daarna was hij zo kwaad dat hij op de muur begon te slaan.”

Zelf is Heard niet onomstreden. Zo wordt ze ervan beticht te liegen over de mishandeling door Depp. Haar visagisten zeggen dat ze de dag erna niets mankeerde. De foto’s, die ze als bewijs aanvoerde, zouden dus vals zijn. “De timing klopt niet”, getuigt een visagist. “Ze had geen schrammetje.”