Maxime Meiland begon toen ze 19 was een erotisch bedrijf

We kennen Maxime Meiland (24) van ‘Chateau Meiland’ en haar nieuwe kledinglijn. Maar toen ze 19 was beproefde ze haar zakelijk geluk in de erotiek en startte ze een erotische webcamsite.

In juli 2016, toen Maxime 19 jaar oud was, registreerde ze bij de Kamer van Koophandel Divine Line. Bij de KvK stond het bedrijf omschreven als ‘erotische webcamsite’.

Het bedrijf was geen lang leven beschoren, want in juni 2018 werd de onderneming alweer uitgeschreven bij de KvK.

Inmiddels timmert Maxime aan de weg om het te maken in de mode-industrie met haar nieuwe kledinglijn, waarover pasgeleden nog ophef was, omdat haar kleding voor minder geld gewoon op AliExpress te koop zou zijn.