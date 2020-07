Bij de familie Hazes weer alles koek & ei (volgens Privé)

Privé is er vol van: “Na elkaar vijf jaar te hebben ontlopen, een tijd waarin zij nota bene allebei een zoontje kregen, zagen ROXEANNE HAZES (27) en haar broer ANDRÉ (26) elkaar terug. Thuis bij hem in Berkel en Rodenrijs sloten broer en zus elkaar weer in de armen, kusten en omhelsden zij elkaar en spraken zij urenlang…”

Roxeanne en André komen voort uit een disfunctionerend gezin, dat werd gedomineerd door een verslaafde vader. Dat ze moeite hebben met het onderhouden van relaties is dus niet onbegrijpelijk.

Eerst brak Andre jr met zijn moeder Rachel. Toen kwam dat weer goed en daarna hebben beide kinderen zich afgekeerd van mama om te schuilen bij elkaar.

Maar als we Privé goed begrijpen doet mama Rachel ook mee aan de grote verzoening.

