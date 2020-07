Michelle Obama: “Acht jaar lang probeerde ik hoofd boven water te houden”

In haar eerste podcast is Michelle Obama (56) direct openhartig. De voormalige First Lady gaat in gesprek met haar man. Ze vertellen over de tijd in het Witte Huis, hun jeugd en de liefde. “Mijn vader was achterdochtig over een buitenwijk, omdat ze allemaal wit waren.”

“Acht jaar lang zat mijn leven vol met drukke schema’s, speeches, grote initiatieven, staatsdiners, niet te vergeten het opvoeden van twee dochters en alleen al mijn hoofd boven water proberen te houden,” vertelt Michelle. “En toen het presidentschap van Barack eindelijk voorbij was, kon ik weer ademhalen. Het eerste jaar besteedde ik vooral veel tijd aan het praten met familie en vrienden en ben ik veel gaan nadenken. Ik keek niet alleen terug op mijn tijd in het Witte Huis, maar het ging dieper dan dat. Ik ben na gaan denken over mijn hele leven.”

Arm

Michelle over haar jeugd: “Ik groeide op in een gezin van vier, en een vader die veel thuis was. Het enige wat miste was een hond. Daarom heb ik er nu twee. Mijn ouders waren arm, maar ze spaarden wel geld en daardoor kwamen we niets tekort. We konden wel naar een buitenwijk, maar mijn vader zei: ‘Als ik meer geld in een hypotheek stop, kunnen we niet meer op vakantie en kan ik ook niet meer sparen voor jullie opleiding.’ Daarnaast was mijn vader achterdochtig over een buitenwijk, omdat ze allemaal wit waren daar en hij had gehoord dat er een auto bekrast was van iemand die zwart was”, vertelt ze.

Vrienden

Barack vervolgt: “Mijn moeder was ervan overtuigd dat iedereen liefde verdient. Wij verhuisden regelmatig toen ik klein was. Mijn vrienden werden heel belangrijk voor mij. Die zag ik als mijn familie. Ze kwamen allemaal uit gebroken gezinnen en we gingen naar een school waar veel rijke kinderen op zaten. Mijn beste vriend sliep vaak bij mij. Mijn grootouders gaven hem te eten. Dus wij hadden onze eigen community.”

Principes

“Dat is een van de reden dat ik verliefd op je werd”, roept Michelle. “Oh, ik dacht vanwege mijn looks”, lacht Barack. “Ja”, reageert ze, “je bent cute, maar je laat je leiden door je principes en dat we allemaal broers en zussen van elkaar zijn. (…) Jij had alles kunnen worden wat je wilde. Je was de beste student op Harvard Law, maar je rende weg van het geld.” Obama had al heel jong andere doelen. “Ik wilde met deze studie de dingen uitvoeren die ik wilde doen, zoals de politiek ingaan en dingen veranderen.”