Miljoenen foto’s op Insta met #challengeaccepted: Heeft het nut?

Veel rages op social media laten we aan ons voorbij gaan, maar dit is wel een hele grote: onder de hashtag #challengeaccepted zijn op Instagram inmiddels 6,5 miljoen foto’s verschenen, voornamelijk van vrouwen en in zwart-wit.

De hashtag bestaat al sinds 2016. Wie hem nieuw leven in heeft geblazen is niet helemaal duidelijk. Vermoedelijk zijn het Turkse vrouwen die zijn begonnen met het delen van zwart-witselfies om aandacht te vragen voor het toenemende aantal vrouwenmoorden in hun land. De moord op de 27-jarige studente Pinar Gültekin vorige maand zou de aanleiding zijn tot de oproep om een zwart-witselfie te delen.

Een video van de Amerikaanse politica en activist Alexandria Ocasio-Cortez zou hebben gezorgd dat de hashtag een grote vlucht nam. In het filmpje vertelt ze over het herhaaldelijke seksistische gedrag van haar collega’s. Ze werd door een mannelijke politicus ‘fucking bitch’ genoemd.

In het algemeen past de hashtag bij de women empowerment-beweging die op social media al een tijdje gaande is. De zwart-witkiekjes worden vaak aangevuld met #womensupportwomen. Maar door de algemeenheid ervan, verliest de boodschap ook aan betekenis vinden critici.

IJdelheid

“Instagrammers nemen het gewoon van elkaar over. Veel mensen plaatsen de foto’s puur vanuit ijdelheid”, aldus Instagram-expert Cato Duyvis aan Editie NL. “Het is overgewaaid naar de Westerse wereld en nu is het gewoon ‘women supporting women’ geworden.”

Dat betreurt ze. “Het gaat me aan het hart dat je door de vluchtigheid van social media de achtergrond van de challenge mist. Mensen moeten nadenken: waarom plaats ik dit? De hele noodzaak gaat verloren.”

De Turks-Nederlandse Dila Nurtas is het met haar eens. “De hashtag is gekaapt door witte vrouwen. De aandacht voor Turkse vrouwen en LHBT-vrouwen in Turkije wordt onderbelicht”, zegt ze. Ze doet dan ook niet mee aan de challenge.

Inmiddels heeft half vrouwelijk Hollywood wél een zwart-witselfie gedeeld.