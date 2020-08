Doodenge Lange Frans fantaseert over aanslag op premier Rutte: ‘Maar ik hou van mijn nachtrust’

Lange Frans heeft gevaarlijke uitspraken gedaan over een aanslag op premier Rutte. In een gesprek dat op YouTube staat bespreekt de rapper, maar tegenwoordig vooral complotdenker, samen met Janet Ossebaard, eveneens van de dolgedraaide conspiracies, de mogelijkheid om premier Rutte ‘dood te schieten’.

De twee besluiten dat ze dat niet zullen doen ‘om hun karma schoon te houden’. “Ik kan goed schieten, het is niet dat ik zou missen”, zegt Lange Frans lachend. “Maar ik hou van mijn nachtrust.” Ossebaard: “Precies en je wil niet dat je kinderen je moeten opzoeken in de gevangenis.” Lange Frans is het met haar eens. “Maar dat betekent wel dat we hulp nodig hebben”, gaat Ossebaard verder. Daarom heeft ze een mailtje gestuurd naar Trump met de boodschap ‘Don’t forget us please’. Iets wat Lange Frans een goed idee vindt.

Enge uitspraken waar geschokt op wordt gereageerd door meerdere politici en bekende Nederlanders. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt schrijft op Twitter: “Dit gesprek is een bizarre en gevaarlijke (en strafbare?) fantasie.” Fractievoorzitter van de Christen-Unie Gert-Jan Segers reageert: “Deze dagdromen van Lange Frans en mevrouw Ossenbaard zijn doodeng.” “Hallucinant gesprek”, zegt ook presentator Tim Hofman.

Je wil Rutte niet in onze democratie? Prima, dan richt je een eigen partij op of je stemt op een bestaande andere partij in 2021.

Dit gesprek is een bizarre en gevaarlijke (en strafbare?) fantasie van Lange Frans en Ossenbaard

Woorden doen ertoe.https://t.co/6ErwGf4dTz — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) August 6, 2020

Deze dagdromen van Lange Frans en mevrouw Ossenbaard zijn doodeng..



En een waarschuwing voor iedereen die hier met haat en complottheorieën alle dagen wind aan het zaaien is. Want op een dag kun je een vreselijke storm oogsten waar je dan medeverantwoordelijk voor bent. https://t.co/yG1YAQn4e9 — Gert-Jan Segers (@gertjansegers) August 6, 2020

hallucinant gesprek. Ossenbaard en Lange Frans fantaseren over Rutte doodschieten en doen het naar eigen zeggen alleen niet omdat het slecht voor karma en nachtrust is. voor zichzelf dus. clowns. https://t.co/QcfaUr5jX7 — Tim Hofman (@debroervanroos) August 6, 2020

Doodeng. Maar laten we Lange Frans vooral blijven uitnodigen in Talkshows en in radioprogramma’s. Gevaarlijke gek. https://t.co/Ofz1mUGgWf — Tim Op het Broek (@TimOphetBroek) August 6, 2020

Lange Frans bespreekt in het openbaar de mitsen en maren van een moordaanslag op de premier. Lijkt me niet iets om zomaar weg te wuiven. — Lisa Bouyeure (@lisabouyeure) August 6, 2020