Thomas Erdbrink: kinderloosheid is geen trauma

Thomas Erdbrink heeft er vrede mee dat hij waarschijnlijk geen vader zal worden. De 44-jarige journalist en tv-maker ligt er niet wakker van, vertelt hij in AD Magazine.

"Laat ik het zo zeggen: was het gekomen, dan was het gekomen. Maar mijn vrouw is iemand die zich vanaf haar zestiende als een van de jongste vrouwelijke Iraanse journalisten heeft opgewerkt tot fotograaf van Magnum Photos, het meest prestigieuze fotoagentschap ter wereld: dan oefen ik geen druk op haar uit om ook nog een kind te krijgen, als zij daar niet per se mee bezig is", legt Thomas uit.

"Dus dan gebeurt het dat je geen kinderen hebt, nou, dat is dan maar zo", besluit de journalist lachend. "Lig ik ook niet wakker van. Nee, geen trauma's hier."