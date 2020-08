Nederland en België luiden samen noodklok voor evenementensector

Het is vijf voor twaalf voor de Nederlandse evenementensector. Daarom besloot die, in samenwerking met de Alliantie van Evenementenbouwers, zich aan te sluiten bij het Belgische initiatief Sound of Silence. "Doorbreek de stilte, geef ons de kans om actie te ondernemen", luidt de oproep.

Het initiatief werd op 10 augustus gelanceerd. Aan mensen wordt gevraagd een oranje kruis met de tekst 'sound of silence' over hun profielfoto te plakken. Hiermee wordt aandacht gevraagd voor het belang van sport, cultuur en entertainment in de samenleving.

Jolanda Jansen, directeur van Rotterdam Ahoy, is woordvoerder namens de alliantie. "Je kunt het wiel opnieuw uitvinden maar samenwerking is juist wat we met de alliantie willen; de Lage Landen trekken samen op", zegt zij over de samenwerking. Er wordt met zowel lokale als nationale overheden overlegd over wat er weer kan in tijden van corona. Ook wordt gesproken over eventuele financiële steun.

De Alliantie van Evenementenbouwers vertegenwoordigt de totale sector van sport, cultuur en entertainment: van freelancers tot toeleveranciers, van theaters tot concertzalen, van organisatoren en theaterproducenten tot sportbonden. Zo'n 100.000 banen in Nederland worden door de alliantie vertegenwoordigd.