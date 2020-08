Bill Clinton kreeg massage van slachtoffer Epstein

Er zijn foto’s opgedoken waarop is te zien hoe Bill Clinton een nekmassage kreeg van een van de slachtoffers van Jeffrey Epstein. Opnieuw wordt de oud-president van de VS dus in verband gebracht met de seksuele wanpraktijken van de in zijn cel overleden miljardair.

De foto’s dateren van 2002 en zijn in handen van de Britse tabloid Daily Mail. Te zien is hoe een lachende Clinton gemasseerd wordt door Chauntae Davies (22), de persoonlijke masseuse van Epstein. Vermoedelijk duiken de foto’s juist nu op, omdat Clinton zijn steun heeft uitgesproken aan Democratische presidentskandidaat Joe Biden.

De beelden zouden in Portugal zijn gemaakt tijdens een tussenstop van de Lolita Express, het vliegtuig van Epstein dat ook wel ‘vliegend sekspaleis’ wordt genoemd. Davies vertelt aan de Britse krant: “Terwijl we met z’n allen in de terminal zaten te wachten, klaagde de oud-president over een stijve nek die hij had opgelopen nadat hij in zijn stoel in slaap was gevallen. Ghislaine probeerde grappig over te komen en zei dat ik hem een massage zou kunnen geven. Iedereen moest lachen, maar Ghislaine, met een Brits accent, stónd erop dat ik het zou doen en voegde eraan toe dat ik ’goed’ was.”

“Bill Clinton was een absolute gentleman”, zegt Davies nog. “Alhoewel het bizar overkomt gezien de foto’s, maar Clinton heeft naar mijn gevoel echt niets verkeerd gedaan.”

Van Clinton is bekend dat hij meermaals in het vliegtuig van Epstein was. Ook is hij op meerdere feestjes van de veroordeelde pedofiel gesignaleerd. Epstein heeft honderden minderjarige vrouwen misbruikt en pleegde uiteindelijk zelfmoord in zijn cel.