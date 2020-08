Marieke Lucas Rijneveld wint International Booker Prize

De Nederlandse schrijver en dichter Marieke Lucas Rijneveld heeft de International Booker Prize in de wacht gesleept. Ze viel in de prijzen met de Engelse vertaling van haar boek De avond is ongemak (The Discomfort of Evening). Ze is "zo trots als een koe met zeven uiers", zei ze in een videoboodschap.

Rijneveld (29) is de eerste Nederlandse winnaar van de prestigieuze prijs. Tommy Wieringa haalde het vorig jaar tot de longlist van genomineerden voor de International Booker Prize, Harry Mulisch hoorde in 2007 eveneens tot de laatste zes. Op de shortlist, die begin april werd gepresenteerd, stonden ook The Enlightenment of The Greengage Tree van Shokoofeh Azar (Iran), The Adventures of China Iron van Gabriela Cabezón Cámara (Argentinië), Tyll van Daniel Kehlmann (Duitsland), Hurricane Season van Fernanda Melchor (Mexico) en The Memory Police van Yoko Ogawa (Japan). Aan de prijs is een bedrag van 50.000 pond verbonden, te verdelen tussen de schrijver en de vertaler. In het geval van The Discomfort of Evening is dat Michele Hutchison.