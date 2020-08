Slimste mens Astrid adviseert: nooit in paniek raken

NOS-nieuwslezer Astrid Kersseboom mag zich sinds vrijdag De slimste mens noemen, nadat ze in de finale vrijdagavond haar mede-finalisten, operazangeres Francis van Broekhuizen en sportverslaggever Jeroen Grueter versloeg. De kersverse winnares vertelt bij Shownieuws hoe het was om deel te nemen aan de populaire spelshow.

"Ja, geweldig natuurlijk! Je mag één keer meedoen, maar daarna nooit meer. Dus als je die verknalt, dan heb je 'm voor altijd verknald," begint Astrid.

De nieuwslezeres vertelt dat ze bij breaking news heel rustig wordt, maar toch vond ze het wel spannend om de finale te spelen. "De finale was natuurlijk hartstikke spannend, dus tegelijkertijd dacht ik ook ‘Nou ja, de finale halen, dat is al zo’n prestatie’. Tuurlijk, als je meedoet, wil je winnen, maar tegen zulke goede tegenstanders is het ook niet erg om van te verliezen."

Voor toekomstige deelnemers heeft Astrid nog het nodige advies klaar. "Nooit in paniek raken. Met 30 seconden moet je de tegenstander zien weg te spelen, anders speelt de tegenstander jou weg."