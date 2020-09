Akwasi reageert op tweets over vermoorden Zwarte Piet: “Kan me niet meer herinneren”

Rapper Akwasi ligt onder vuur vanwege oude tweets, waarin hij suggereert ‘Zwarte Piet’ te willen vermoorden. Gisteren liet hij zijn woordvoerder zeggen dat het ‘leugens van de media’ waren, nu geeft hij zelf toe: “Het zijn mijn tweets, maar ik kan ze me niet meer herinneren.”

Op het Twitteraccount van Akwasi verschenen in 2011 en 2012 een aantal heftige tweets: ‘Gaat er iemand nou nog een zwarte piet knallen, of moet ik het doen?’ valt er te lezen. Een jaar later staat er: ‘Zwarte Piet moet dood man. Serieus’ en ‘Wat lok ik uit als ik een Zwarte Piet vermoord?’

De woordvoerder van de rapper zei gisteren nog: “We vinden het jammer dat de media wederom leugens verspreidt.” Akwasi ontkende dat het zijn tweets waren, maar uit het zogenoemde cache-geheugen bleek dat de berichten wel degelijk van zijn account afkomstig zijn.

Vandaag gaf Akwasi dan ook toe dat het wél zijn teksten waren, maar: hij was vergeten dat hij ze had geschreven. “Ik neem afstand van de tweets die zijn opgedoken,” schrijft hij in het Engels. “Ik kan mezelf niet herkennen in wat ik zag. Sterker nog, ik kan me de tweets niet eens herinneren. Herinnert u zich kleine teksten van meer dan twintig jaar oud? Ik ook niet.”

Akwasi kwam eerder dit jaar in de problemen door in een toespraak op de Dam te dreigen een Zwarte Piet in het gezicht te schoppen. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nog of zijn uitspraken strafbaar zijn.

i distance myself from the tweets surfaced online from the last two decades. i can't recognize myself in what i saw. in fact, i can't even recall them. do you yourself recall small texts from more than two decades ago? neither do i.