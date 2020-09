Linda Hakeboom krijgt zwaarste chemotherapie

Presentatrice en documentairemaakster Linda Hakeboom heeft op Instagram een update gegeven over de borstkanker die een maand geleden bij haar werd vastgesteld. In haar Instagram Stories bracht Linda haar volgers op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

"Er is weer een heleboel aan de hand", begint Linda haar verhaal. Onlangs had ze te horen gekregen dat er uitzaaiingen bij haar zijn ontdekt. Inmiddels heeft ze enigszins positief nieuws ontvangen. "Het goede nieuws is dat het alleen in de lymfeklieren zit. Als het goed is kan de chemotherapie daar een hoop in betekenen."

Linda vertelt verder dat ze de zwaarst mogelijke chemotherapie krijgt. "Ik hoor de hele tijd over bijwerkingen en dat is echt niet misselijk." Desondanks blijft ze mede dankzij het ziekenhuispersoneel wel positief. "Iedere arts zegt wel: 'we gaan je beter maken'. Ondanks alle rotzooi is dat heel fijn."