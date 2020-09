Ooit de best betaalde tv-acteur van Hollywood, nu maakt Charlie Sheen video’s van 300 euro

Nog helemaal niet zo lang geleden was tv-acteur Charly Sheen de held van Hollywood. Hij gold als de best betaalde tv-acteur en kreeg omgerekend zo’n 1,7 miljoen euro per aflevering van de hitcomedy Two and a Half Men. Maar in 2011 gooide drank en drugs definitief roet in het eten.

Zijn heftige verslaving liet zijn bankrekening in rap tempo slinken. Ook bleek hij besmet met hiv. ,,Ik heb 10.000 euro zwijggeld betaald aan mensen die op de hoogte waren van mijn ziekte,” liet de acteur destijds weten. Verder zit hij met een torenhoge alimentatie voor zijn ex-vrouwen en kinderen, maar vooral: niemand wil hem nog hebben als acteur.

Duur en onbetrouwbaar

Dat heeft niet per se te maken met zijn drank- en drugsverslaving. Sheen zegt twee jaar clean te zijn. Het probleem is veel meer zijn gedrag. Hij staat op een ‘zwarte lijst’ in Hollywood. “Hij is onverzekerbaar geworden”, aldus een producer bij de Amerikaanse zender CBS. “Hij is te duur, te arrogant en te onbetrouwbaar.”

Ondertussen kon de acteur zijn rekeningen allang niet meer betalen. Hij verkocht zijn landhuis in Beverly Hills voor 7 miljoen dollar, 4 miljoen onder de vraagprijs. Ook zijn sportwagenpark deed hij van de hand. Maar zelfs toen had hij niet genoeg, vooral vanwege de alimentatie van 55.000 euro die hij maandelijks moest overmaken aan zijn ex-vrouwen Brooke Mueller en actrice Denise Richards (49) en de kinderen die hij met hen had.

De felicitaties van Charlie Sheen

Om de kost te verdienen spreekt hij tegenwoordig videoboodschappen in voor fans. “Ik neem een video voor je op voor 300 dollar, klinkt het op zijn sociale media. Hij feliciteert in de filmpjes bijvoorbeeld vrienden en familie van zijn fans met hun verjaardag. Geen big business, maar it pays the bills, zoals de Amerikanen zeggen.

“Als ik terugkijk op mijn leven, heb ik geen idee hoe het opeens zo’n chaos is geworden”, zegt Sheen. “Maar ik besef wel dat het tijd is voor verandering. Die video’s voor een prikkie verkopen is een makkelijke manier om er weer bovenop te komen, en er was geen drama voor nodig en ook geen voorpaginanieuws. Ik hoop vooral dat ik het kan blijven volhouden. Met mijn gezondheid gaat het goed, en ik heb sinds enkele jaren weer een vriendin: Julia.”