‘Harry en Meghan vragen miljoen dollar per online speech’

Harry en Meghan durven te vragen. De voormalige Britse royals kunnen naar verluidt 1 miljoen dollar per online speech claimen.

Dat blijkt uit een gelekt document, waarin niet alleen het torenhoge bedrag staat vermeld, dat de Sussexes mogen vragen, maar ook een hele berg voorwaarden, waar een (virtueel) optreden van de hertog en hertogin aan moet voldoen. Zo bepaalt het koppel zelf wie hen introduceert bij een toespraak.

Nu prins Harry en Meghan Markle geen aanspraak meer kunnen maken op centen uit Engeland moeten ze zelf aan de bak. En dat hebben ze voortvarend aangepakt. Eerder werd al bekend dat ze een megadeal hebben gesloten met Netflix. Naar verluidt krijgen ze 150 miljoen dollar voor de productie van een aantal films, documentaires en series bij de streamingdienst.

Het Brits-Amerikaanse stel is daarnaast in zee gegaan met de Harry Walker Agency, een New Yorks bureau voor sprekers, waar onder meer ook Oprah Winfrey, de Obama’s en de Clintons bij zijn aangesloten. Prins Harry zou al een bedrag van zes cijfers hebben gekregen voor een speech in februari bij zakenbank JP Morgan, waar hij sprak over de therapie die hij kreeg na het overlijden van zijn moeder, prinses Diana.

De deal met Netflix deed al veel stof opwaaien. Onder meer kroonprins William zou er niet zo blij mee zijn. Te meer, daar er wordt gefluisterd dat Netflix vooral uit is op een documentaire over prinses Diana.