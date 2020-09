Boer Maarten en boerin Michelle gaan trouwen

Boer Maarten en champignonkweekster Michelle gaan trouwen. Het tweetal leerde elkaar vorig jaar kennen tijden het programma Boer zoekt vrouw.

"Ik zit al best een tijd te dollen dat ik graag wil trouwen en vroeg weleens aan Maarten of hij al een ring had gekocht", aldus Michelle. "Hij zei dan grappend dat elke keer dat ik er over begon, er een maand bij kwam voordat hij het echt zou vragen. Dus toen het vorige week tijdens onze vakantie dan echt gebeurde, zag ik het niet aankomen en dacht ik dat het een geintje was."

Maarten en Michelle zijn nu twee jaar samen. Zij wonen in het Brabantse Boekel. Zij gaan vermoedelijk in het voorjaar trouwen. "Maar niet als het op anderhalve meter moet, dat zie ik niet zo zitten. Dus we wachten nog even met alles echt vast te leggen", aldus de toekomstige bruid.