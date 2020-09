Vinyl in VS voor het eerst sinds jaren 80 populairder dan cd’s

Lp's zijn in de VS voor het eerst sinds de jaren 80 populairder dan cd's. Dat blijkt uit cijfers van de Recording Industry Association of America. Vinyl zorgde in de eerste helft van 2020 voor 62 procent van de totale analoge verkoop van muziek.

Op de totale muziekverkoop is het aandeel lp's nog steeds bescheiden: zo'n 4 procent. Streamingdiensten maken de dienst uit in de muziekindustrie: 85 procent van de totale verkoop in de eerste helft van 2020 is toe te schrijven aan onder meer Spotify, Apple Music, Pandora en YouTube.

De Amerikaanse muziekindustrie groeit al jaren, maar werd dit jaar wel beïnvloed door de coronapandemie. Door de kelderende advertentiemarkt daalden de opbrengsten van streamingdiensten die draaien op advertentie-inkomsten, zoals Youtube en de gratis variant van Spotify. Door het noodgedwongen sluiten van winkels daalde ook de verkoop van analoge muziek in het tweede kwartaal.