Swift Boys met rimpels en extra kilo’s in nieuwe All Stars

Van twijfel was bij Danny de Munk geen sprake toen hij werd gevraagd voor de nieuwe reeks van de legendarische comedyserie All Stars. Daarin keren de voetbalvrienden na meer dan twintig jaar terug. Niet op het voetbalveld, maar als barman in de club of als penningmeester. En gaat het over de VAR, iPhones en douchen met onderbroeken aan.

"Toen ik het script kreeg, vond ik het geniaal bedacht. Op een gegeven moment ben je ook wel klaar met die oude garde", zegt Danny de Munk in gesprek met het ANP over All Stars & Zonen. Na de twee All Stars-films maakt hij voor het eerst zijn opwachting in de televisieserie. Dat ze allemaal wat ouder zijn geworden, merkte hij tijdens de opnames. "Ik kon op een gegeven moment zowat aan het zuurstof na een wedstrijd. Dat was jaren geleden wel anders. Maar de sfeer onderling was nog als vanouds."

Het succes van All Stars begon in 1997 met de film over een groep vrienden die in hun vrije tijd samen voetballen bij de Swift Boys. Twee jaar later volgde de serie, waarvan drie seizoenen werden uitgezonden, en in 2011 werd opnieuw een film uitgebracht, All Stars 2: Old Stars. In All Stars & Zonen, dat zondag van start gaat op NPO 3, zijn de mannen inmiddels vijftigers en hebben ze de bal overgedragen aan hun zoons en dochters.

Op elkaar ingespeeld

Hoofdrolspelers uit de eerdere films en tv-series, onder wie Kasper van Kooten, Peter Paul Muller, Isa Hoes, Thomas Acda, Daniel Boissevain en Raymi Sambo, keren terug. Ze worden bijgestaan door een handjevol nieuwe acteurs, waaronder Soundos El Ahmadi, Tom van Kalmthout en Alex Hendrickx.

Een van de ‘jonge honden’ is Joes Brauers, die op 11-jarige leeftijd bekendheid verwierf met de rol van Kruimeltje. Hij speelt in het nieuwe elftal Nero, het halfbroertje van Hero (Antonie Kamerling) en Nemo (Cas Janssen) - "een soort zweverige, alles stuk nuancerende, wazige, spirituele jongen". "Het was heel gaaf om met het oude team te mogen spelen", zegt Joes (21) over de opnames die allemaal plaatsvonden in coronatijd. "Je merkte meteen dat zij al jaren op elkaar ingesteld zijn."

Kleedkamerhumor

Een draaidag hadden ze samen met de oude cast. Joes: "Ze kwamen aan, lazen de tekst vijf minuten voor actie nog even door, gaan staan en het is meteen All Stars. Het klopt meteen. Toen dacht ik wel: dit gemak waarmee zij zich vereenzelvigen met hun personage, dat collectief geheugen, is echt bijzonder."

Wat de serie zo succesvol maakt? Herkenbaarheid, vinden beide acteurs. "Of je nu twintig of veertig bent, je kent die voetbalcultuur, de kleedkamerhumor. De lol van ’s ochtends om 08.00uur op het veld staan met elkaar", zegt Danny. "En de jongens die toen keken, zijn nu ook ouder. Hebben net als wij misschien wat extra kilo’s, een rimpeltje hier en daar. Dat is voor velen wel herkenbaar denk ik. En ook een beetje ontroerend natuurlijk."