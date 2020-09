Joop Zoetemelk gewond bij fietsongeluk

Joop Zoetemelk is zondag gewond geraakt tijdens een fietstocht in Parijs. De voormalig Tour-winnaar werd aangereden door een auto en is per helikopter naar het ziekenhuis gebracht, meldt de NOS.

De 73-jarige Zoetemelk heeft bij het ongeluk meerdere botbreuken opgelopen. Zijn familie heeft laten weten dat de oud-renner wel bij bewustzijn is.

Zoetemelk was in Parijs omdat hij aanwezig zou zijn bij de laatste etappe van de Tour de France. De 107e editie van de wielerronde eindigt zondag met de traditionele etappe op de Champs-Élysées.

Zoetemelk, die al jarenlang in Frankrijk woont, won de Tour de France in 1980. Met Jan Janssen (1968) is hij de enige Nederlander die erin slaagde de belangrijkste wielerkoers ter wereld te winnen.